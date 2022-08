Santa Cruz County farmers markets: The definitive guide to locations, vendors and shopping tips

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sapien et ligula ullamcorper malesuada proin. Aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id venenatis a. Tortor condimentum lacinia quis vel eros. Adipiscing diam donec adipiscing tristique. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Curabitur gravida arcu ac tortor. Viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis. Egestas dui id ornare arcu odio ut.

Felton

What: Second oldest market in Santa Cruz County known for it’s rotation of food trucks and family friendly activities

Where: 120 Russell Ave, Felton

When: Tuesday, 2:30 p.m. - 6:30 p.m.; May - October



Scotts Valley

What: Smaller than others, but with a intimate community feel

Where: 5060 Scotts Valley Drive, Boys & Girls Club parking lot

When: Saturday, 9 a.m. - 1 p.m.; all year

Downtown Santa Cruz

What: Largest and oldest market in town known for it’s wide variety of vendors, live music, and lively atmosphere

Where: Cedar and Lincoln streets

When: Wednesday, 1:30 p.m. - 6:30 p.m.; all year



Westside

What: Known for it’s convenience and relaxed atmosphere, morning coffee and pastry vendors, as well as produce mainstays

Where: Mission Street and Western Drive

When: Saturday, 9 a.m. - 1 p.m.; all year

Live Oak

What: Known for its convenient location and wide customer base

Where: 15th Ave. & East Cliff Drive

When: Sunday, 9 a.m. - 1 p.m.; all year

(Kevin Painchaud // Lookout Santa Cruz)

Aptos

What: Known for it’s large number of vendors, wide variety of fresh produce, baked goods, and parking access

Where: Cabrillo College, upper level of new parking garage

When: Saturday, 8 a.m. - 12 p.m.; all year

Capitola

What: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Where: Capitola Mall at 1855 41st Ave.

When: Sunday, 10 a.m. - 3 p.m.; all year

Watsonville

What: Known for it’s wide variety of food vendors and food trucks, this is a market to hang out and stay awhile after fulfilling your weekly shopping needs

Where: Peck Street near Main Street and Union

When: Friday, 2 p.m. - 7 p.m.; all year

(Kevin Painchaud // Lookout Santa Cruz)

El Mercado Popular

What: Traditional Latin American and Latino food and fair, as well as flea market goods

Where: Santa Cruz County Fairgrounds, 2601 East Lake Ave., Watsonville

When: Sunday, 9 a.m. - 4 p.m.; all year