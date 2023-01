ABOUT US: Pacific Cookie Company is a 42-year-old family-owned business based in Santa Cruz, CA. We produce baked cookies and cookie dough sold throughout the Bay Area, online and in our retail bakery in Downtown Santa Cruz.

JOB SUMMARY: We are looking for a new dough maker to add to our growing team. This position is core to our business since we pride ourselves on consistently beautiful and delicious cookies. Ideally you have had experience in a food manufacturing environment because you will be expected to learn quickly and work hard. A good physical condition is necessary, you will be expected to lift ingredient containers as heavy as 50 lbs.

QUALIFICATIONS:



Experience scaling/mixing dough preferred but not required.

Food preparation experience

Physically strong

Hard working

Strong math skills

Good fine motor skills

Positive team member

DETAILS:



Full Time: Sunday - Thursday. Early morning start at 5am.

Pay: $19 per hour

Full benefits: medical, dental, paid sick leave, vacation, cookies

LOCATION: Pacific Cookie Company Wholesale Bakery, 303 Potrero St. Bldg 40 A/B, Santa Cruz, CA 95060

HOW TO APPLY: Please bring your resume by to meet us. You can call 831-429-9709 with any questions.

—

Posición de HACER MASA disponible

Pacific Cookie Company es una empresa familiar de 42 años con sede en Santa Cruz, Ca. Producimos galletas horneadas y masa para galletas que se venden en toda el Área de la Bahía, en línea y en nuestra panadería minorista en el centro de Santa Cruz.

Estamos buscando un nuevo fabricante de masa para agregar a nuestro equipo en crecimiento. Esta posición es fundamental para nuestro negocio, ya que nos enorgullecemos de ofrecer galletas siempre hermosas y deliciosas. Idealmente, ha tenido experiencia en un entorno de fabricación de alimentos porque se espera que aprenda rápidamente y trabaje duro. Es necesaria una buena condición física, se espera que levantes contenedores de ingredientes de hasta 50 libras.

CALIFICACIONES

Se prefiere escalar/mezclar masa con experiencia, pero no se requiere.

Experiencia en preparación de alimentos

físicamente fuerte

Trabajo duro

Fuertes habilidades matemáticas

Buenas habilidades motoras finas

miembro del equipo positivo

DETALLES:



Jornada completa de domingo a jueves. Temprano en la mañana comienza a las 5 am.

Pago- $ 19 por hora

Beneficios completos: médicos, dentales, licencia por enfermedad pagada, vacaciones, galletas.

LOCALIZACIÓN: Pacific Cookie Company, 303 Potrero St. Bldg 40 AB, Santa Cruz, California 95060

Por favor traiga su currículum para reunirse con nosotros. Puede llamar al 831-429-9709 con cualquier pregunta.